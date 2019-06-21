Выпускной в Нахимовском училище ограничит движение по Петроградской стороне

СЕГОДНЯ 20:26 2019-06-21T20:26:47+03:00

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23 июня в Петербурге состоится сразу несколько крупных мероприятий. Самым масштабным будет праздник выпускников школ «Алые паруса». Из-за него на сутки разведут Троицкий мост и ограничат движение в центре города. Другим событием станет выпускной в Нахимовском училище. По этой причине закроют проезд по Петровской Петроградской набережным.

- С 09.00 до 13.00 23 июня в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 71-му выпуску воспитанников Нахимовского военно-морского училища, движение транспортных средств по Петровской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и по Петроградской набережной от Петровской набережной до улицы Куйбышева, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Учитывая все обстоятельства, передвигаться на автомобиле по городу 23 июня будет не очень просто. Лучше вообще оставить машину дома и гулять пешком, наслаждаясь праздничной обстановкой.

Напомним, что основная часть представления на Неве с проходом парусника «Россия» и пиротехническим шоу начнется в ночь с 23 на 24 июня в 0:40.

ИСТОЧНИК KP.RU