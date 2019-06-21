На улице Маршала Казакова горит рынок «Юнона»

СЕГОДНЯ 21:07 2019-06-21T21:07:18+03:00

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Серьезный пожар произошел вечером 21 июня в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Около восьми часов вечера на улице Маршала Казакова загорелся известный на весь город рынок «Юнона». По предварительным данным, горит один из павильонов, в котором торговали автозапчастями и электроникой.

- Горит павильон номер 8. На месте несколько пожарных машин, две скорые и полиция, - пишут местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, перед пожаром на рынке произошел сильный хлопок. Что это было, пока неизвестно. Через некоторое время стали раздаваться крики о пожаре. а из павильона повалил густой черный дым.

В позднее время рынок был почти пуст, но в помещениях оставались арендаторы торговых мест. Стоявшие снаружи люди кричали у выхода, чтобы голосом направить тех, кто мог остаться внутри к дверям. Впрочем, в МЧС заверяют, что рынок был пуст и никого внутри горящего павильона не было.

- Рынок уже не работал. По нашим данным никто не пострадал. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Пожар локализован, идет проливка, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе городского управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU