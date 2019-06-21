В Ленобласти обеспокоены исчезновением рыбы в Ладожском озере

21 Июнь 21:34 2019-06-21T21:34:23+03:00

Чтобы в Ладоге и дальше водилась рыбка, экологию озера надо улучшать. Фото: Сергей АНДРЕЕВ

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Власти Ленинградской области намерены изучить экосистему Ладожского озера. Здоровьем самого большого пресного водоема в Европе озаботились неспроста. Во-первых озеро включено в федеральную программу «Вода России» по сохранению природных богатств страны, а во-вторых, в Ладоге начала исчезать рыба - на снижение уловов пожаловались рыбаки.

- Статистика настораживает. По сравнению с 90-ми годами объемы добычи упали, - заявил на заседании Северо-Западного научно-промыслового совета глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко.

По словам чиновника, надо понять почему так происходит. Или в озере падают запасы рыбы и отдельные виды надо уже вносить в Красную книгу, или плохо идёт борьба с браконьерством. А может выловленную рыбу просто неправильно считают.

Чтобы понять, виновно в падении уловов ухудшение экологии, или есть другие причины, власти 47 региона намерены дать денег на программу по изучению экосистемы озера. Это надо делать сейчас, чтобы не упустить время и восстановить популяцию рыбы в Ладоге.

ИСТОЧНИК KP.RU