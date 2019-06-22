Жара покинет Петербург в выходные

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-22T09:53:11+03:00

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Петербуржцы могут с облегчением выдохнуть. Душная и знойная жара ушла из города на Неве после вчерашнего ливня, который освежил Северную столицу. Сегодня в субботу, 22 июня, при этом не холодно и не зябко, а вполне комфортная температура воздуха для прогулок, поездок и нахождения дома даже без кондиционера.

- В ночь на субботу в городе еще прошли кратковременные дожди, но улицы сильно это не остудило. Температура держалась на уровне 16-18 градусов выше нуля. Днем погода немного разгуляется и воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. А вот в прибрежных районах и возле озер и рек можно уловить 18-градусную прохладу, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В целом, все выходные пройдут при комфортной, чуть за 20 градусов, погодой и при этом без дождей, гроз и сильных ветров. Завтра в воскресение, 23 июня, в праздничный день, выпускники будут разгуливать при 20-22 градусной теплоте. А вот к ночи, чтобы посмотреть салют, желательно захватить теплые вещи. В Петербурге после заката солнца похолодает до 12-14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU