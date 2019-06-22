2019-06-22T11:16:46+03:00
Происшествия

Петербуржца жена выгнала из окна висеть на карнизе

Висящего на краю дома мужчину спасли пожарные [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге мужчину выгнали из дома в окноВ Петербурге мужчину выгнали из дома в окноФото: СОЦСЕТИ
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На севере Петербурга в пятницу вечером, 21 июня, в одной семье разгорелся скандал и жена выгнала мужа из дома. Правда, очень не обычным способом – в окно. Мужчине ничего не оставалось, как ходить по карнизу на высоте 2-4 этажа. Потом он и вовсе повис на руках и провисел так до тех пор, пока не приехали спасатели.

Инцидент произошел в Выборгском районе, на улице Хошимина, дом 11. Местные жители сразу же заметили «карлсона», который никак не может попасть домой и сразу же вызвали подмогу.

Пожарные спасли мужчину, повисшего на карнизе дома в Петербурге .

- Все нормально, жив-здоров ваш орел. Непростая ситуация в семье, жена допекает, дочь не любит, все на него гонят. А гонят за то, что бухает. Вот очередная белочка и пришла, - рассказали соседи.

Благо, все закончилось хорошо. Спасатели приехали быстро и сняли мужчину с карниза с помощью пожарного подъемника. О состоянии здоровья петербуржца на данный момент ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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