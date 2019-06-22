Троицкий мост разведут на два дня для проведения праздника «Алые паруса»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-22T12:11:32+03:00

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Уже завтра, 23 июня, петербургские выпускники всем городом будут праздновать окончание школы. По традиции в Северной столице пройдет масштабное, красивейшее мероприятие – «Алые паруса». Уже сейчас заканчивается подготовка к празднику, проводятся последние репетиции. В связи с этим в течение двух дней Троицкий мост будет постоянно разведен.

- С 20:45 22 июня до 04:50 23 июня Троицкий мост будет разведен для проведения генеральной репетиции «Алых парусов». Все остальные мосты будут разводить по обычному графику, - говорится на сайте «Мостортреста».

Зато в день проведения самого праздника будет разведен только Троицкий мост. Его створы поднимутся в два часа дня 23 июня и опустятся только в шесть часов вечера следующего дня, 24 июня. При этом все остальные мосты разводить не будут, поэтому выпускники, горожане и гости города легко смогут добраться до любого района города после массовых гуляний.

ИСТОЧНИК KP.RU