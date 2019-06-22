На Пискаревском кладбище возложили цветы к монументу Матери-Родины

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-22T13:14:10+03:00

В День памяти и скорби на Пискаревском кладбище возложили цветы Фото: Александр ГЛУЗ

Петербург 22 июня отмечает день памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны

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Сегодня, 22 июня, в Петербурге приспущены флаги. Горожане пришли на Пискаревское кладбище для того, чтобы возложить цветы к могилам погибших воинов Великой Отечественной войны и почтить их память.

- Миллионы наших сограждан отдали свою жизнь за Родину на полях сражений, умерли от ран в госпиталях, погибли от голода, вражеских бомб и снарядов, были замучены в фашистских лагерях, - говорится в обращении врио губернатора Александра Беглова к петербуржцам.

Траурные мероприятия прошли и в других районах города, на большинстве воинских кладбищ и в местах захоронений жертв войны.

В три часа дня на Соборной площади Петропавловской крепости пройдет памятная акция «Музыка войны и Победы», на которой прозвучат песни военных лет в исполнении Симфонического оркестра Петербурга и солистов музыкальных театров города и сводного хора.

А в Михайловском театре на русском языке прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. Исполнение дополнят кадры военной хроники, что станет данью памяти жертв блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU