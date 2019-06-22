Мужчина в Ленобласти сбил лосиху, лосенок испуганно кричал в лесу

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-22T14:09:13+03:00

Если зоозащитники не найдут сбежавшего жеребенка, он погибнет через несколько дней

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Снова случилась трагедия в Ленинградской области. Утром в субботу, 22 июня, недалеко от поселка Саперный в сторону поселка Васильево Приозерского района пожилой мужчина на «Вольво» сбил лосиху. Машина защитила водителя, он остался жив. У сохатой переломаны лапы и она никуда не может идти. Вместе с лосихой был еще маленький жеребенок, который после аварии испуганно кричал в лесу.

- Вы видели, как лось на дорогу выходит? Он просто выносится, у него шаг фактически длиной с легковушку. На 60 километрах иногда не успеваешь оттормозиться, только если в канаву, - обсуждают аварию петербуржцы в социальных сетях.

Сейчас водитель ожидает лесников, которые проверят состояние лосихи. Знающие горожане говорят, что если у животного переломаны лапы, то его пристрелят, чтобы оно не мучилось.

Но остался еще вопрос с лосенком, который сбежал с места аварии. Сейчас его разыскивают волонтеры и егерьская служба. По словам зоозащитников, если в ближайшее время жеребенка не найти, он погибнет.

ИСТОЧНИК KP.RU