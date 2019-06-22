В Кронштадте выловили отрезанную руку с часами

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-22T15:24:48+03:00

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В Петербурге рабочие Кронштадтского Морского завода сделали необычную находку. Около двух часов дня в пятницу, 21 июня, в воде они заметили небольшой предмет, который бился о стену. Подойдя ближе удалось рассмотреть «поплавок». Это оказалось человеческая рука.

- Отчлененную мужскую руку выловили на территории Кронштадтского Морского завода. Жуткая находка билась в воде у Южной стенки заводоуправления, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Когда руку выловили и рассмотрели, то стало ясно, что конечность принадлежала какому-то мужчине. Причем на ней еще остались некие приметы. На левой руке сохранилась часть прорезиненного рукава и массивные часы красного цвета Cassio G-SHOK.

Сейчас конечность отправили в Екатерининский морг для того, чтобы провести обследование и анализы и понять, кому эта рука могла принадлежать. Проверкой самого инцидента занимается петербургский следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU