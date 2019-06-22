Петербургского бизнесмена ограбил личный водитель на семь миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-22T17:56:14+03:00

В Петербурге личный водитель ограбил своего босса на семь миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина прихватил с собой сумку с деньгами и элитные часы

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38-летний мужчина из Петербурга работал личным водителем у местного молодого бизнесмена Максима Прасола. Возил 31-летнего преуспевающего генерального директора на деловые встречи, а по вечерам на гламурные мероприятия. В какой-то момент водителю наскучило быть на вторых ролях и он решил забрать себе деньги работодатель. Подумаешь, какие-то миллионы.

- 21 июня в полицию Адмиралтейского района поступило заявление от 31-летнего мужчины о том, что его личный водитель украл у него крупную сумму денег и дорогостоящие часы, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Часы оказались действительно дорогими – шесть миллионов рублей. К ним водитель похитил еще миллион. И того – семь миллионов.

Оперативники быстро выяснили, что водитель уехал на автомобиле «Хундай» к дому 1 по Подольской улице. Мужчину еще не задержали, сейчас проводится проверка.

Сам бизнесмен, разумеется, расстроен. На своей странице в соцсети он рассказал друзьям о том, что попал в топ-новостей с «не очень новостями».

ИСТОЧНИК KP.RU