Петербургского бизнесмена ограбил личный водитель на семь миллионов рублей
38-летний мужчина из Петербурга работал личным водителем у местного молодого бизнесмена Максима Прасола. Возил 31-летнего преуспевающего генерального директора на деловые встречи, а по вечерам на гламурные мероприятия. В какой-то момент водителю наскучило быть на вторых ролях и он решил забрать себе деньги работодатель. Подумаешь, какие-то миллионы.
- 21 июня в полицию Адмиралтейского района поступило заявление от 31-летнего мужчины о том, что его личный водитель украл у него крупную сумму денег и дорогостоящие часы, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Часы оказались действительно дорогими – шесть миллионов рублей. К ним водитель похитил еще миллион. И того – семь миллионов.
Оперативники быстро выяснили, что водитель уехал на автомобиле «Хундай» к дому 1 по Подольской улице. Мужчину еще не задержали, сейчас проводится проверка.
Сам бизнесмен, разумеется, расстроен. На своей странице в соцсети он рассказал друзьям о том, что попал в топ-новостей с «не очень новостями».
ИСТОЧНИК KP.RU