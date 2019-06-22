В Кронштадте загорелись склады военной части
В субботу вечером, 22 июня, в Кронштадте произошел пожар. Огонь разгорелся на территории петербургских военных складов, правда, давно уже заброшенных, поэтому никакого опасного снаряжения там не было.
- В Кронштадте пожар на территории старинных, давно заброшенных военных складов за Обводным каналом, - сообщили в сети очевидцы.
В Кронштадте тушат пожар на старинных военных складах.
Известно, что пожар произошел в военной части 45752-Б, которая находится в доме № 1 по Коммунистической улице. На место очень быстро прибыли сотрудники МЧС Петербурга, а вместе с ними несколько единиц пожарной техники.
Также в сети появилось видео пожара. На нем видно, как спасатели пытаются справиться с огнем.
О причинах возгорания пока что ничего не известно. Это выяснят специалисты после того, как огонь будет потушен. На данный момент сообщений о пострадавших в результате ЧП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU