В Кронштадте загорелись склады военной части

22 Июнь 21:06 2019-06-22T21:06:00+03:00

В сети появилось видео, на котором пожарные тушат горящее заброшенное здание в Кронштадте Фото: скрин с видео

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В субботу вечером, 22 июня, в Кронштадте произошел пожар. Огонь разгорелся на территории петербургских военных складов, правда, давно уже заброшенных, поэтому никакого опасного снаряжения там не было.

- В Кронштадте пожар на территории старинных, давно заброшенных военных складов за Обводным каналом, - сообщили в сети очевидцы.

В Кронштадте тушат пожар на старинных военных складах.

Известно, что пожар произошел в военной части 45752-Б, которая находится в доме № 1 по Коммунистической улице. На место очень быстро прибыли сотрудники МЧС Петербурга, а вместе с ними несколько единиц пожарной техники.

Также в сети появилось видео пожара. На нем видно, как спасатели пытаются справиться с огнем.

О причинах возгорания пока что ничего не известно. Это выяснят специалисты после того, как огонь будет потушен. На данный момент сообщений о пострадавших в результате ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU