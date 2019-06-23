2019-06-23T08:49:34+03:00
Общество

Прогноз погоды на 23 июня в Санкт-Петербурге: тепло и без осадков

Но убирать в шкаф теплые вещи не стоит - местами ожидается сильный ветер
Сергей ВОЛЧКОВ
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В предпоследнее воскресенье июня погода петербуржцев, скорее, обрадует.В предпоследнее воскресенье июня погода петербуржцев, скорее, обрадует.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В предпоследнее воскресенье июня в Петербурге будет царить теплая, но ветреная погода. Поэтому если вы запланировали прогулку по городу, выезд на природу или поход на «Алые паруса-2019», не забудьте прихватить с собой кофту или легкую куртку, предупреждают синоптики.

- Днем воздух прогреется до плюс 20 – плюс 22 градусов, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Местами будет облачно, но без осадков.

Вместо дождя ожидается ветер – умеренный, но с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

- Ночью в некоторых районах возможно похолодание до плюс 8 градусов, - отметили в управлении. – Зато в понедельник днем сохранится типичная летняя погода: слабый ветер, переменная облачность и до 22 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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