Прогноз погоды на 23 июня в Санкт-Петербурге: тепло и без осадков
В предпоследнее воскресенье июня в Петербурге будет царить теплая, но ветреная погода. Поэтому если вы запланировали прогулку по городу, выезд на природу или поход на «Алые паруса-2019», не забудьте прихватить с собой кофту или легкую куртку, предупреждают синоптики.
- Днем воздух прогреется до плюс 20 – плюс 22 градусов, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Местами будет облачно, но без осадков.
Вместо дождя ожидается ветер – умеренный, но с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.
- Ночью в некоторых районах возможно похолодание до плюс 8 градусов, - отметили в управлении. – Зато в понедельник днем сохранится типичная летняя погода: слабый ветер, переменная облачность и до 22 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU