Полицейские обратились к петербуржцам в преддверии «Алых парусов-2019»
Для одних большой городской праздник – это море веселья и радости, для других – особый режим работы. Накануне «Алых парусов-2019» главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти обратилось к жителям и гостям Северной столицы с призывом вести себя осторожнее.
- Полицией будет принят ряд ограничительных мер, - отметили в ведомстве. – Они связаны, в частности, с ограничением дорожного движения и проведением досмотров. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность людей.
Кроме того, в полицию поступила информация о возможных попытках провокационных акций, направленных на «дестабилизацию общественного порядка». Впрочем, петербуржцев и гостей города призывают не беспокоиться: стражи порядка обещают действовать в рамках закона, а все антиобщественные выступления и провокации жестко пресекать на корню.
Напомним: «Алые паруса-2019» пройдут в ночь с 23 на 24 июня. Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, какие улицы накануне праздника перекроют, какие мосты разведут, и какая будет погода.
ИСТОЧНИК KP.RU