2019-06-23T11:06:00+03:00
Общество

Полицейские обратились к петербуржцам в преддверии «Алых парусов-2019»

Гостей праздника призывают к осторожности
Сергей ВОЛЧКОВ
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Подозрительных личностей будут досматривать стражи правопорядка.Подозрительных личностей будут досматривать стражи правопорядка.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Для одних большой городской праздник – это море веселья и радости, для других – особый режим работы. Накануне «Алых парусов-2019» главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти обратилось к жителям и гостям Северной столицы с призывом вести себя осторожнее.

- Полицией будет принят ряд ограничительных мер, - отметили в ведомстве. – Они связаны, в частности, с ограничением дорожного движения и проведением досмотров. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность людей.

Кроме того, в полицию поступила информация о возможных попытках провокационных акций, направленных на «дестабилизацию общественного порядка». Впрочем, петербуржцев и гостей города призывают не беспокоиться: стражи порядка обещают действовать в рамках закона, а все антиобщественные выступления и провокации жестко пресекать на корню.

Напомним: «Алые паруса-2019» пройдут в ночь с 23 на 24 июня. Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, какие улицы накануне праздника перекроют, какие мосты разведут, и какая будет погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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