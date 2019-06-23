В Невском районе Петербурга потушили пожар повышенной сложности
Ночь и утро 23 июня выдались для пожарных и спасателей жаркими: по не известным пока причинам вспыхнуло трехэтажное нежилое здание на улице Профессора Качалова. Как сообщает главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь охватил 1 000 квадратных метров площади.
Пожар в 1 000 квадратных метров в Санкт-Петербурге.
- Борьба с пожаром продолжалась до семи утра, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – К тушению привлекались 24 пожарных машины и 74 человека личного состава.
В ходе работы пожару на улице Профессора Качалова была присвоена категория №2 – «повышенной сложности». Тем не менее, несмотря на большую площадь возгорания и другие опасные факторы, через два с небольшим часа огнеборцам удалось полностью ликвидировать огонь. По счастью, обошлось без пострадавших - на момент ЧП здание, как мы уже говорили выше, было нежилым и находилось на реконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU