2019-06-23T12:36:27+03:00
Происшествия

В Колпинском районе Петербурга двухлетний мальчик выпал с восьмого этажа и чудом остался жив

В обстоятельствах ЧП разбирается полиция
Сергей ВОЛЧКОВ
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Падение закончилось для малыша множественными травмами.Падение закончилось для малыша множественными травмами.Фото: Артем КИЛЬКИН
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И снова Колпино и снова происшествие с маленькими детьми. Как сообщает главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 22 июня из окна жилого дома по улице Веры Слуцкой, 54 выпал двухлетний малыш. Несмотря на то, что окно располагалось на восьмом этаже, он остался жив.

- Ребенка увезли в больницу оперативно прибывшие сотрудники «Скорой помощи», - рассказали в пресс-службе управления. – Из стационара информацию о случившемся они передали в полицию. По факту ЧП сейчас проводится проверка.

Конечно, падение с высоты более двадцати метров не могло обойтись для малыша без травм: медики диагностировали у него множественные переломы. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Как уже говорилось ранее, что именно произошло в квартире в минуту ЧП, пока не известно. Однако всему виной может быть несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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