В Ленобласти достроили четыре "проблемных" высотки
В Ленобласти в поселке Янино ввели в эксплуатацию сразу четыре высотки-долгостроя. Изначально застройщик – компания СУ-155 – планировал завершить работы по объектам в 2017 году, но, как водится, бросил на полпути.
- С 2014 года, когда началось строительство, компания продала в этих четырех домах 160 квартир на сумму около 880 миллионов рублей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе правительства Ленинградской области. – Окончательно процесс остановился, когда в 2016 году компания была признана банкротом.
На тот момент у СУ-155 оставалось около 150 недостроев в 17 регионах страны. В итоге контроль над объектами пришлось взять государству – в частности, деньги на ввод в эксплуатацию высоток в поселке Янино были выделены по федеральной программе.
В ближайшее время собственникам выдадут ключи от квартир.
ИСТОЧНИК KP.RU