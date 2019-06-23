2019-06-23T13:00:16+03:00
Общество

В Ленобласти достроили четыре "проблемных" высотки

В скором времени обманутые дольщики наконец-то получат ключи от долгожданных квартир
Сергей ВОЛЧКОВ
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Изначально дома планировали сдать в 2017, но что-то не сложилось.Изначально дома планировали сдать в 2017, но что-то не сложилось.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленобласти в поселке Янино ввели в эксплуатацию сразу четыре высотки-долгостроя. Изначально застройщик – компания СУ-155 – планировал завершить работы по объектам в 2017 году, но, как водится, бросил на полпути.

- С 2014 года, когда началось строительство, компания продала в этих четырех домах 160 квартир на сумму около 880 миллионов рублей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе правительства Ленинградской области. – Окончательно процесс остановился, когда в 2016 году компания была признана банкротом.

На тот момент у СУ-155 оставалось около 150 недостроев в 17 регионах страны. В итоге контроль над объектами пришлось взять государству – в частности, деньги на ввод в эксплуатацию высоток в поселке Янино были выделены по федеральной программе.

В ближайшее время собственникам выдадут ключи от квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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