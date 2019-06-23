2019-06-23T13:25:46+03:00
Общество

В Петербурге дороги и мосты к «Алым парусам» начнут перекрывать на полтора часа раньше

Пешеходным станет практически весь центр города
Сергей ВОЛЧКОВ
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Чтобы не увязнуть в пробках, тщательнее планируйте маршрут.Чтобы не увязнуть в пробках, тщательнее планируйте маршрут.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Такое масштабное событие, как праздник выпускников «Алые паруса-2019» в Санкт-Петербурге, каждый год оказывается сопряжено с перекрытием дорог, мостов и набережных. Ничего не изменилось и сейчас: за несколько часов до старта мероприятия практически весь центр Северной столицы освободят от автомобилей. Причем сделают это на полтора часа раньше, чем планировалось – ограничения вступят в силу не с 17:30, а уже с 16:00. Ограничения будут действовать до 5:00 утра 24 июня.

- Движение транспорта прекратится, в частности, по Невскому проспекту, от улицы Садовой до Дворцовой площади, - отметили в пресс-службе городского управления ГИБДД. – Под ограничения попадают также Дворцовый мост, Биржевая площадь, улица Гороховая от Малой Морской до Адмиралтейского проезда, набережная реки Мойки от Аптекарского проезда до Невского проспекта, Малая Морская и Большая Морская улицы от Вознесенского до Невского проспектов и в обратном направлении.

Кроме того, проехать нельзя будет по набережной Зимней канавки, Мраморному переулку, Миллионной улице и так далее. Ранее «Комсомолка» давала полный подробный список улиц, проездов, проспектов и площадей, которых коснется запрет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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