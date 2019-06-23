2019-06-23T14:10:07+03:00
Происшествия

Спасатели выловили из воды петербуржца, который пытался переплыть Неву

На заплыв мужчина решился, будучи нетрезвым
Сергей ВОЛЧКОВ
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Спасатели довезли пловца до берега и сделали ему строгое внушение. Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»Спасатели довезли пловца до берега и сделали ему строгое внушение. Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
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«Романтической» прогулкой на спасательном катере закончилась для петербуржца попытка освежиться в Неве. Он успел спрыгнуть в воду и даже доплыть до середины реки, но был схвачен бдительными спасателями. О забавном инциденте рассказали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

- Человек отдыхал на набережной в створе улицы Крыленко, - сообщили пользователи. – Солнце напекло, он выпил и прыгнул в Неву. Там его и достали спасатели. Думали, что утонет.

О дальнейшей судьбе горе-пловца ничего не сообщается: судя по всему, сотрудники МЧС благополучно доставили его на берег и сделали строго внушение. Между тем мнения петербуржцев о случившемся, как водится, разделились.

- Ничего такого, самое обычное дело, - констатировали одни. – Мы, бывало, в юности и на спор переплывали и просто так. А сейчас народ измельчал.

- Дело не в народе, - возразили им другие. – Что, у спасателей работы больше нет, кроме как таких вот «героев» из воды вытаскивать?

Отметим, что далеко не для всех заплывы по рекам, даже в черте города, заканчиваются благополучно. В тот же день, 22 июня, из Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе выловили двух утопленников. Сообщается, что на момент смерти оба они были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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