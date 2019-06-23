2019-06-23T15:44:16+03:00
Происшествия

На проспекте Мечникова квартирные воры до смерти забили 42-летнего мужчину

Добычей налетчиков стали сто с небольшим тысяч рублей
Сергей ВОЛЧКОВ
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В обстоятельствах случившегося разбирается следствие.В обстоятельствах случившегося разбирается следствие.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дикая история произошла в Санкт-Петербурге вечером 22 июня. Несколько налетчиков, сговорившись между собой, проникли в квартиру в одном из домов на проспекте Мечникова. Шли они на разбой изначально или хотели провернуть дело по-тихому, но просчитались, пока не известно, но итогом стала не только кража, но еще и жестокое убийство.

- В квартире злоумышленники обнаружили женщину 1990 и мужчину 1977 года рождения, - рассказали «Комсомолке» в главном управлении городского следственного комитета. – Последнего они жестоко избили – от полученных травм он скончался прямо на месте происшествия.

Обчистив квартиру, налетчики унесли с собой деньги – около 100 000 рублей – и мелкое имущество еще на 6 000 рублей сверху. Сейчас их разыскивает полиция, в обчищенной квартире работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Как отмечают в ведомстве, оно находится на личном контроле у руководителя главного управления следственного комитета по Санкт-Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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