2019-06-23T16:52:10+03:00
Общество

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге открылись новые смотровые площадки с биноклями

Окинуть взглядом панораму левобережья Невы можно совершенно бесплатно
Сергей ВОЛЧКОВ
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С некоторых точек наверняка открываются потрясающие виды.С некоторых точек наверняка открываются потрясающие виды.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Теперь главные памятники истории и архитектуры Петербурга – Эрмитаж, Адмиралтейство, Зимний дворец Петра I, старинные особняки на Дворцовой набережной и так далее – можно в деталях рассмотреть даже с противоположного берега Невы. Специально для этого в прибрежной зоне Васильевского острова оборудовали новые смотровые площадки с мощными биноклями. О новинке в соцсетях рассказали участники группы «Живем на Васильевском».

- Расположены они на набережных Макарова, и лейтенанта Шмидта, на Университетской набережной и на стрелке Васильевского острова, - уточнили участники группы. – Все, судя по всему, бесплатно – по крайней мере никакой прорези для монеток в аппаратах не видно.

Все бинокли оборудованы поворотным механизмом, так что при желании можно не только полюбоваться на какую-то конкретную достопримечательность, но и окинуть взглядом всю панораму левобережья Невы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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