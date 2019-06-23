2019-06-23T17:43:12+03:00
Общество

Новые ограничения движения введут сразу в трех районах Санкт-Петербурга

Водителей просят тщательнее планировать маршрут
Сергей ВОЛЧКОВ
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На четырех объектах будут выполняться дорожные работы.На четырех объектах будут выполняться дорожные работы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Лето – пора большого ремонта! Сегодня, 23 июня, государственная административно-техническая инспекция Петербурга опубликовала список улиц, проспектов, проездов и перекрестков, которые скоро закроются для проезда из-за ремонтных работ. Ограничения, уточняют в ведомстве, коснутся сразу четырех районов и с перерывами продлятся в общей сложности с 25 июня до 10 августа.

- Дорожные работы будут выполняться по четырем объектам: Курляндской улице, Адмиралтейский набережной, проспекту Большевиков и Колпинскому шоссе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГАТИ.

На всех объектах проезд будут ограничивать в несколько этапов - к примеру, Курляндскую улицу на разных участках будут последовательно перекрывать с 25 июня по 10 июля, с 11 июля по 17 июля и с 18 по 29 июля. Адмиралтейскую набережную - с 25 июня по 2 июля и с 3 по 10 июля. Проспект Большевиков - с 25 июня по 8 июля, со 2 по 17 июля и с 4 по 10 августа. И, наконец, Колпинское шоссе - с 25 июня по 15 июля. На движении пешеходов ограничения никак не скажутся.

Полный список улиц и участков, на которых будут выполняться дорожные работы, можно найти на официальном сайте ГАТИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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