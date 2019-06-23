2019-06-23T20:03:05+03:00
Дом. Семья

Подружившиеся и прославившиеся в соцсетях тюлень и нерпа готовятся покинуть Петербург и отправиться в открытое море

Но это будет чуть позже - а пока парочка просто нежится на пляже [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Вполне возможно, что для парочки подружек это последний день вместе. Фото: "Фонд друзей балтийской нерпы"Вполне возможно, что для парочки подружек это последний день вместе. Фото: "Фонд друзей балтийской нерпы"
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Умилительная история о дружбе нерпы по имени Нерва и тюленя-самочки по имени Окунева, которую мы рассказывали вам на прошлой неделе, получила продолжение. Как сообщают сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы», уже совсем скоро их подопечные покинут уютный бассейн и вместе отправятся на волю.

- В понедельник – в море! - подписали «воспитатели» Нервы и Окунева видео, на котором необычная пара нежится на пляже.

Подружившиеся тюлень и нерпа нежатся на пляже в реабилитационном центре для ластоногих в Петербурге.

Животных познакомили еще неделю назад. Сделано это было, во-первых, в чисто практических целях – чтобы они быстрее отвыкли от человека и легче адаптировались к жизни в диких условиях – ну и, во-вторых, потому что вдвоем веселее. Результат превзошел все ожидания биологов: Нерва и Окунева стали настоящими неразлучными друзьями, а вдобавок еще и героинями социальных сетей. Огорчает лишь одно: в природе эти два вида контактируют редко. Так что, вполне возможно, дивная парочка наслаждается обществом друг друга последние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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