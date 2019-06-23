2019-06-23T20:31:17+03:00
Происшествия

Легковушка и трамвай «Чижик» столкнулись в Петербурге

По имеющимся данным, в ДТП никто не пострадал
Сергей ВОЛЧКОВ
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Кто виноват в случившемся - установят правоохранительные органы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбКто виноват в случившемся - установят правоохранительные органы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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ДТП с участием легкового автомобиля и скоростного трамвая «Чижик» произошло сегодня, 23 июня, на пересечении проспектов Энтузиастов и Наставников. Что именно послужило причиной, не известно. По словам одних очевидцев, водитель авто не среагировал на красный сигнал светофора и влетел в трамвай, идущий на полной скорости. По словам других, правила дорожного движения нарушил водитель "Чижика" - не успел или вообще не стал тормозить, хотя ясно видел преграду.

- Движение практически встало, - поделились пользователи социальных сетей в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". – В сторону Индустриального проспекта мало кто может проехать, автобусы стараются уезжать до Наставников.

По имеющимся сведениям, в ДТП никто не пострадал. Спустя несколько часов побитый «Чижик» сам уехал с перекрестка, чтобы открыть движение по проспекту Энтузиастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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