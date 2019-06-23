Прогноз погоды на 24 июня в Санкт-Петербурге: до + 22, сухо и солнечно
Понедельник порадует жителей и гостей Петербурга теплом и отсутствием дождей. Об этом «Комсомолке» сегодня, 23 июня, рассказали в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- 24 июня днем температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 20 до плюс 22 градусов, - отметили эксперты. – Ветер ожидается западный и северо-западный, ночью слабый, днем умеренный.
Не значится в прогнозе и осадков. По словам синоптиков, понедельник вообще будет скорее солнечным – разве что местами над городом повиснут легкие серые тучки. И все это очень кстати: ведь, как мы сообщали немногим ранее, уже со среды в Петербурге установится прохладная погода с дождями и порывистым ветром. Так что по мере сил и возможностей наслаждаемся теплыми деньками – пусть даже они и приходятся на начало новой рабочей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU