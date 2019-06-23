2019-06-23T21:12:38+03:00
Общество

Прогноз погоды на 24 июня в Санкт-Петербурге: до + 22, сухо и солнечно

Последние теплые деньки перед резким похолоданием
Сергей ВОЛЧКОВ
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Самое время позавидовать тем, у кого уже начался отпуск!Самое время позавидовать тем, у кого уже начался отпуск!Фото: Олег ЗОЛОТО
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Понедельник порадует жителей и гостей Петербурга теплом и отсутствием дождей. Об этом «Комсомолке» сегодня, 23 июня, рассказали в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

- 24 июня днем температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 20 до плюс 22 градусов, - отметили эксперты. – Ветер ожидается западный и северо-западный, ночью слабый, днем умеренный.

Не значится в прогнозе и осадков. По словам синоптиков, понедельник вообще будет скорее солнечным – разве что местами над городом повиснут легкие серые тучки. И все это очень кстати: ведь, как мы сообщали немногим ранее, уже со среды в Петербурге установится прохладная погода с дождями и порывистым ветром. Так что по мере сил и возможностей наслаждаемся теплыми деньками – пусть даже они и приходятся на начало новой рабочей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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