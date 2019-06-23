На «Алых парусах» выпускников с вступлением во взрослую жизнь поздравили первые лица Санкт-Петербурга

23 Июнь 23:34 2019-06-23T23:36:38+03:00

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Грандиозный праздник «Алые паруса-2019» в самом разгаре – прямо сейчас на Дворцовой площади и прилегающих улицах происходит невероятное по красоте и зрелищности действо. Не обошлось, разумеется, и без почетных гостей – так, одним из первых к выпускникам обратился председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/716207" frameborder="0"></iframe> Видео с Алых парусов 2019 в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО, Артем КИЛЬКИН

- Триста лет назад именно здесь на берегах Невы, рождалась новая Россия. И уже полвека здесь праздник «Алые паруса» дает старт в новую жизнь молодым поколениям, - отметил он в своей напутственной речи. - Помните, что от вас зависит не только ваше будущее, но и будущее ваших родных и близких, нашего любимого города и всей страны. Именно вам, молодым и талантливым предстоит писать новые страницы в истории великой России.

Вячеслав Макаров подчеркнул также, что каждый, находящийся сегодня на Дворцовой площади – наследник великих традиций великого народа. А значит, и жить вчерашним школьникам нужно так, что страна могла ими гордиться.

- Мы любим вас, мы гордимся вами, мы надеемся на вас, – завершил обращение Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU