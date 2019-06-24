Прогноз погоды на 24 июня в Санкт-Петербурге: Солнечно, но не жарко

СЕГОДНЯ 07:48 2019-06-24T07:48:20+03:00

Понедельник в Петербурге будет солнечным и теплым. Фото: Артем КИЛЬКИН

В первый рабочий день недели будет ясно и до 22 градусов тепла

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Выходные прошли, праздник «Алые паруса» отгремел и у петербуржцев вновь начались трудовые будни. Но если выспаться после вчерашнего удалось не всем, то, по крайней мере погода, порадует горожан. Понедельник окажется теплым, но не жарким.

- 24 июня в Санкт-Петербурге осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Что касается продолжения рабочей недели, то уже во вторник в Северной столице могут пройти кратковременные дожди. Но сильно не похолодает, метеорологи обещают все те же +20 градусов. Точно такой же прогноз и на среду.

А вообще нынешняя неделя будет прохладнее предыдущей, которая оказалась достаточно жаркой. Синоптики предсказывают осадки и +18...+20 вплоть до пятницы.

ИСТОЧНИК KP.RU