2019-06-24T08:50:50+03:00
Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП на проспекте Энгельса

Серьезная авария произошла в ночь на понедельник в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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На проспекте Энгельса белый "Солярис" протаранил "Киа" и "Ладу". Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Энгельса белый "Солярис" протаранил "Киа" и "Ладу". Фото: vk.com/spb_today
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Смертельное ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими произошло в ночь на понедельник, 24 июня в Выборгском районе Санкт-Петребурга. Возле дома номер 21 по проспекту Энгельса столкнулись «Хендэ Солярис», «Киа» и «Лада».

- По предварительной информации, около 0:58 водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа» и «ВАЗ-2115», - сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара белый «Солярис», в котором ехали водитель и двое пассажиров, выбросило на газон. Все трое мужчин пострадали и были госпитализированы. В больнице оказался и владелец «Лады». А вот мужчина, ехавший за рулем «Киа» с карельскими номерами (10-й регион), погиб на месте.

Есть вероятность, что «Хендэ» мог быть машиной такси - белые «Солярисы» очень популярны у таксопарков и часто работают без опознавательных знаков. Впрочем, опросить водителя не удалось, так как он находится в тяжелом состоянии. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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