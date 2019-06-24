Следком начал проверку после падения двухлетнего ребенка из окна восьмого этажа
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку обстоятельств падения двухлетнего мальчика из окна 8 этажа. Напомним, что инцидент произошел вечером 22 июня в Колпино.
- По предварительным данным, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из домов по улице Веры Слуцкой, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК России.
Несмотря а почти 30метровую высоту, ребенок чудом, но выжил. При этом малыш получил серьезнейшие травмы. Врачи диагностировали у него множественные переломы, травмы внутренних органов и сотрясение мозга. Сейчас мальчик находится в реанимации, а с его родителями работают сотрудники полиции и следователи.
Известно, что мать ребенка ведет не самый здоровые образ жизни. По предварительным данным, в момент происшествия женщина была пьяна. Сейчас информацию проверяют правоохранительные органы. Если все подтвердится, то малыша могут забрать из семьи социальные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU