2019-06-24T09:39:38+03:00
Общество

Следком начал проверку после падения двухлетнего ребенка из окна восьмого этажа

По предварительным данным, мать малыша была пьяна, когда произошло ЧП
Петр КИБЕР
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Следственный комитет начал проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа в Колпино.Следственный комитет начал проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа в Колпино.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку обстоятельств падения двухлетнего мальчика из окна 8 этажа. Напомним, что инцидент произошел вечером 22 июня в Колпино.

- По предварительным данным, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из домов по улице Веры Слуцкой, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК России.

Несмотря а почти 30метровую высоту, ребенок чудом, но выжил. При этом малыш получил серьезнейшие травмы. Врачи диагностировали у него множественные переломы, травмы внутренних органов и сотрясение мозга. Сейчас мальчик находится в реанимации, а с его родителями работают сотрудники полиции и следователи.

Известно, что мать ребенка ведет не самый здоровые образ жизни. По предварительным данным, в момент происшествия женщина была пьяна. Сейчас информацию проверяют правоохранительные органы. Если все подтвердится, то малыша могут забрать из семьи социальные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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