Станция метро «Московские ворота» закрыта из-за подозрительного предмета

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-24T10:07:31+03:00

Петербуржцы могут воспользоваться наземным транспортом, или ждать окончания проверки

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Утро понедельника началось для некоторых петербуржцев не самым удачным образом. Горожане, живущие или работающие рядом с метро «Московские ворота», были вынуждены искать обходные пути, ведь вход и выход в подземку оказались закрыты.

- В 09-27 станция «Московские ворота» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщила пресс-служба петербургского метрополитена в своем телеграмм-канале.

Учитывая, что проверки обычно занимают от получаса до часа, спешащим на работу жителям Северной столицы лучше воспользоваться наземным транспортом, которых ходит по Московскому проспекту.

Ближайшие открытие станции метро к «Московским воротам»: «Электросила» и «Фрунзенская» работают в обычном режиме.

В метрополитене в очередной раз просят петербуржцев не забывать вещи в вагонах и на станциях, чтобы не доставлять неудобство другим пассажирам.

ИСТОЧНИК KP.RU