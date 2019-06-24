Отреставрированный фонтан «Мальчик и гуси» включат в начале июля

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-24T10:35:12+03:00

Фонтан "Мальчик и гуси" откроют после реставряции уже в июле. Фото: "Водоканал-СПб"

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Любимый фонтан жителей района озера Долгое «Мальчик и гуси», расположенный на проспекте Королева, 31, вскоре вновь будет работать. Сейчас работники городского «Водоканала» заканчивают реставрационные работы на созданном еще в советское время гидротехническом сооружении.

- Специалисты восстановили гидроизоляцию чаши, сейчас идут работы по восстановлению скульптурной композиции «Мальчик и гуси» – она сохранит свой первоначальный вид, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Уже на этой неделе специалисты проведут пуско-наладочные мероприятия. Новые насосы и подводные светильники придадут старому фонтану новую красоту. Открыть фонтан планируют досрочно - в начале июля 2019 года.

Надо сказать, что «Мальчик и гуси» стал победителем конкурса «Фонтан для горожан», в ходе которого жители Петербурга выбирали объекты, которые надо отремонтировать в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU