Отреставрированный фонтан «Мальчик и гуси» включат в начале июля
Любимый фонтан жителей района озера Долгое «Мальчик и гуси», расположенный на проспекте Королева, 31, вскоре вновь будет работать. Сейчас работники городского «Водоканала» заканчивают реставрационные работы на созданном еще в советское время гидротехническом сооружении.
- Специалисты восстановили гидроизоляцию чаши, сейчас идут работы по восстановлению скульптурной композиции «Мальчик и гуси» – она сохранит свой первоначальный вид, - сообщает пресс-служба «Водоканала».
Уже на этой неделе специалисты проведут пуско-наладочные мероприятия. Новые насосы и подводные светильники придадут старому фонтану новую красоту. Открыть фонтан планируют досрочно - в начале июля 2019 года.
Надо сказать, что «Мальчик и гуси» стал победителем конкурса «Фонтан для горожан», в ходе которого жители Петербурга выбирали объекты, которые надо отремонтировать в первую очередь.
ИСТОЧНИК KP.RU