2019-06-24T10:35:12+03:00
Общество

Отреставрированный фонтан «Мальчик и гуси» включат в начале июля

Сейчас работники «Водоканала» заканчивают ремонт сооружения
Петр КИБЕР
Поделиться:
Фонтан "Мальчик и гуси" откроют после реставряции уже в июле. Фото: "Водоканал-СПб"Фонтан "Мальчик и гуси" откроют после реставряции уже в июле. Фото: "Водоканал-СПб"
Изменить размер текста:

Любимый фонтан жителей района озера Долгое «Мальчик и гуси», расположенный на проспекте Королева, 31, вскоре вновь будет работать. Сейчас работники городского «Водоканала» заканчивают реставрационные работы на созданном еще в советское время гидротехническом сооружении.

- Специалисты восстановили гидроизоляцию чаши, сейчас идут работы по восстановлению скульптурной композиции «Мальчик и гуси» – она сохранит свой первоначальный вид, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Уже на этой неделе специалисты проведут пуско-наладочные мероприятия. Новые насосы и подводные светильники придадут старому фонтану новую красоту. Открыть фонтан планируют досрочно - в начале июля 2019 года.

Надо сказать, что «Мальчик и гуси» стал победителем конкурса «Фонтан для горожан», в ходе которого жители Петербурга выбирали объекты, которые надо отремонтировать в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валентина Матвиенко останется сенатором от Санкт-Петербурга
Петербургский роддом заплатит миллион рублей за погибшего в утробе матери ребенка
После столкновения с прогулочным теплоходом на Фонтанке затонул катер
Перекресток Авиаконструкторов и Ильюшина затапливает грязной водой
На Бассейной улице неизвестные сожгли «Мерседес» и «Рейндж Ровер»
Работники закрытого завода «Форд» выйдут на митинг в Петербурге
Станция метро «Московские ворота» закрыта из-за подозрительного предмета
Следком начал проверку после падения двухлетнего ребенка из окна восьмого этажа
В Петербурге умер молодой омский репер Никита Демидов, известный как Порока Ронин
Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП на проспекте Энгельса
На «Алые паруса» в Петербурге пришли 1,4 миллиона человек
Прогноз погоды на 24 июня в Санкт-Петербурге: Солнечно, но не жарко
На «Алых парусах» выпускников с вступлением во взрослую жизнь поздравили первые лица Санкт-Петербурга
Прогноз погоды на 24 июня в Санкт-Петербурге: до + 22, сухо и солнечно