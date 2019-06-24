2019-06-24T11:33:03+03:00
Происшествия

На Бассейной улице неизвестные сожгли «Мерседес» и «Рейндж Ровер»

Хулиганов, поджегших одну из иномарок, ищет полиция
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция ищет хулиганов, спаливших две дорогие иномарки.Полиция ищет хулиганов, спаливших две дорогие иномарки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полиция Московского района Санкт-Петербурга ищет злоумышленников, по вине которых сгорели две дорогие иномарки. О том, что под окнами полыхают автомобили, ночью 23 июня сообщили жители дома номер 7 по Бассейной улице. Позднее стало известно, что машины полыхали не сами по себе.

- Двое неизвестных мужчин совершили поджог автомобиля «Мерседес», огонь от которого перекинулся на автомобиль «Рейндж-Ровер», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О том, что это поджог, стало известно после просмотра видеокамер, установленных на домах. Известно, что все произошло около трех чалов ночи. Злоумышленники быстро подожгли иномарку и тут же убежали.

Сейчас выяснением мотивов и поиском подозреваемых заняты стражи порядка. А пока по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», которая предполагает до двух лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валентина Матвиенко останется сенатором от Санкт-Петербурга
Петербургский роддом заплатит миллион рублей за погибшего в утробе матери ребенка
После столкновения с прогулочным теплоходом на Фонтанке затонул катер
Перекресток Авиаконструкторов и Ильюшина затапливает грязной водой
Работники закрытого завода «Форд» выйдут на митинг в Петербурге
Отреставрированный фонтан «Мальчик и гуси» включат в начале июля
Станция метро «Московские ворота» закрыта из-за подозрительного предмета
Следком начал проверку после падения двухлетнего ребенка из окна восьмого этажа
В Петербурге умер молодой омский репер Никита Демидов, известный как Порока Ронин
Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП на проспекте Энгельса
На «Алые паруса» в Петербурге пришли 1,4 миллиона человек
Прогноз погоды на 24 июня в Санкт-Петербурге: Солнечно, но не жарко
На «Алых парусах» выпускников с вступлением во взрослую жизнь поздравили первые лица Санкт-Петербурга
Прогноз погоды на 24 июня в Санкт-Петербурге: до + 22, сухо и солнечно