На Бассейной улице неизвестные сожгли «Мерседес» и «Рейндж Ровер»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-24T11:33:03+03:00

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Полиция Московского района Санкт-Петербурга ищет злоумышленников, по вине которых сгорели две дорогие иномарки. О том, что под окнами полыхают автомобили, ночью 23 июня сообщили жители дома номер 7 по Бассейной улице. Позднее стало известно, что машины полыхали не сами по себе.

- Двое неизвестных мужчин совершили поджог автомобиля «Мерседес», огонь от которого перекинулся на автомобиль «Рейндж-Ровер», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О том, что это поджог, стало известно после просмотра видеокамер, установленных на домах. Известно, что все произошло около трех чалов ночи. Злоумышленники быстро подожгли иномарку и тут же убежали.

Сейчас выяснением мотивов и поиском подозреваемых заняты стражи порядка. А пока по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», которая предполагает до двух лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU