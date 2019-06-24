Перекресток Авиаконструкторов и Ильюшина затапливает грязной водой
Ни проехать, ни пройти - так сейчас можно описать перекресток проспекта Авиаконструкторов и улицы Ильюшина в Приморском районе Петербурга. Здесь утром 24 июня прорвало трубу, на проезжую часть моментально начала вытекать вода, смешанная с грязью.
- Перекресток затапливает грязью. Месяц назад уже ремонтировали в этом месте, - сообщают местные жители в соцсетях.
Пока информации, кому из коммунальных предприятий принадлежит данный участок, нет. В зоне подтопления также оказались припаркованные машины.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД перекрыли проезд по участку проспекта Авиаконструкторов от проблемного перекрестка и до Долгоозерной улицы.
Впрочем, петербуржцы отнеслись к инциденту с юмором.
- Вам пляж сделали, а вы жалуетесь, - шутят пользователи соцсетей.
При этом другие жители Приморского района уже сообщают о том, что в их домах пропала холодная вода.
ИСТОЧНИК KP.RU