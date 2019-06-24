Перекресток Авиаконструкторов и Ильюшина затапливает грязной водой

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-24T11:52:30+03:00

ЧП в Приморском районе осложнило жизнь местным автомобилистам

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Ни проехать, ни пройти - так сейчас можно описать перекресток проспекта Авиаконструкторов и улицы Ильюшина в Приморском районе Петербурга. Здесь утром 24 июня прорвало трубу, на проезжую часть моментально начала вытекать вода, смешанная с грязью.

- Перекресток затапливает грязью. Месяц назад уже ремонтировали в этом месте, - сообщают местные жители в соцсетях.

Пока информации, кому из коммунальных предприятий принадлежит данный участок, нет. В зоне подтопления также оказались припаркованные машины.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД перекрыли проезд по участку проспекта Авиаконструкторов от проблемного перекрестка и до Долгоозерной улицы.

Впрочем, петербуржцы отнеслись к инциденту с юмором.

- Вам пляж сделали, а вы жалуетесь, - шутят пользователи соцсетей.

При этом другие жители Приморского района уже сообщают о том, что в их домах пропала холодная вода.

ИСТОЧНИК KP.RU