2019-06-24T12:10:08+03:00
Происшествия

После столкновения с прогулочным теплоходом на Фонтанке затонул катер

По предварительным данным, виноват капитан маломерного судна, который не уступил дорогу пассажирскому судну
Петр КИБЕР
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На Фонтанке затонул катер. Не выдержал столкновения с прогулочным теплоходом. Фото: vk.com/spb_todayНа Фонтанке затонул катер. Не выдержал столкновения с прогулочным теплоходом. Фото: vk.com/spb_today
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В Петербурге, городе, который стоит на реках и каналах, водные инциденты происходят почти также часто, как и обычные ДТП. Так, утром 24 июня при столкновении с прогулочным теплоходом затонул катер. Инцидент произошел на реке Фонтанке.

- У Аничкова моста катер столкнулся с прогулочным судном, получил пробоину и пошел ко дну, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» .

Впрочем, на опубликованных в соцсетях фото хорошо видно, что под водой оказалась лишь корма катера, а его нос держится на поверхности. Возможно, что моторная лодка утонула позднее.

Что касается пассажирского теплохода, то он повреждений не получил и отправился катать туристов - в высокий сезон простои означают огромные потери от упущенной прибыли.

По предварительным данным, никто при водном инциденте не пострадал. Разбираться в причинах ЧП будет Государственная инспекция по маломерным судам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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