Петербургский роддом заплатит миллион рублей за погибшего в утробе матери ребенка

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-24T12:31:39+03:00

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Миллион рублей компенсации морального вреда должна будет заплатить городская больница номер 49. Деньги пойдут матери и отцу нерожденного ребенка, который погиб в утробе по недосмотру врачей.

- Суд установил, что из-за несвоевременной госпитализации и неоказании специализированной медицинской помощи, не удалось своевременно диагностировать внутриутробную гипоксию плода, что привело к его смерти, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Другими словами, малыш просто задохнулся в материнской утробе. Сама гипоксия (нехватка кислорода) - довольно частое явление при беременности, но если состояние вовремя диагностировано, то обычно ребенок остается жив и здоров. В данном случае, суд посчитал, что медики не сделали все необходимое.

По закону подобные дела рассматриваются при участии прокурора. Он просил судью поддержать иск родителей к больнице и удовлетворить моральный вред в полном объеме.

В настоящий момент решение суда в силу не вступило и может быть опротестовано адвокатами медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU