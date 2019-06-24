2019-06-24T12:31:39+03:00
Общество

Петербургский роддом заплатит миллион рублей за погибшего в утробе матери ребенка

Решение о выплате крупной компенсации близким нерожденного малыша принял суд
Петр КИБЕР
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За нерожденного малыша больница заплатит родителям миллион рублей.За нерожденного малыша больница заплатит родителям миллион рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Миллион рублей компенсации морального вреда должна будет заплатить городская больница номер 49. Деньги пойдут матери и отцу нерожденного ребенка, который погиб в утробе по недосмотру врачей.

- Суд установил, что из-за несвоевременной госпитализации и неоказании специализированной медицинской помощи, не удалось своевременно диагностировать внутриутробную гипоксию плода, что привело к его смерти, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Другими словами, малыш просто задохнулся в материнской утробе. Сама гипоксия (нехватка кислорода) - довольно частое явление при беременности, но если состояние вовремя диагностировано, то обычно ребенок остается жив и здоров. В данном случае, суд посчитал, что медики не сделали все необходимое.

По закону подобные дела рассматриваются при участии прокурора. Он просил судью поддержать иск родителей к больнице и удовлетворить моральный вред в полном объеме.

В настоящий момент решение суда в силу не вступило и может быть опротестовано адвокатами медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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