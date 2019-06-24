Петербургский роддом заплатит миллион рублей за погибшего в утробе матери ребенка
Миллион рублей компенсации морального вреда должна будет заплатить городская больница номер 49. Деньги пойдут матери и отцу нерожденного ребенка, который погиб в утробе по недосмотру врачей.
- Суд установил, что из-за несвоевременной госпитализации и неоказании специализированной медицинской помощи, не удалось своевременно диагностировать внутриутробную гипоксию плода, что привело к его смерти, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Другими словами, малыш просто задохнулся в материнской утробе. Сама гипоксия (нехватка кислорода) - довольно частое явление при беременности, но если состояние вовремя диагностировано, то обычно ребенок остается жив и здоров. В данном случае, суд посчитал, что медики не сделали все необходимое.
По закону подобные дела рассматриваются при участии прокурора. Он просил судью поддержать иск родителей к больнице и удовлетворить моральный вред в полном объеме.
В настоящий момент решение суда в силу не вступило и может быть опротестовано адвокатами медучреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU