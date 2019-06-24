Валентина Матвиенко останется сенатором от Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-24T13:46:43+03:00

С предложением представлять интересы города в Совете Федерации, к ней обратился врио губернатора Северной столицы

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Валентина Матвиенко, в прошлом глава Санкт-Петербурга, а в последнее время бессменный сенатор Совета Федерации от города, остается на своем посту. С предложением к политику продолжить представлять интересы Северной столицы в верхней палате парламента России, выступил врио губернатора Александр Беглов.

- Перед городом стоит много амбициозных задач. Без сильной команды решить их трудно. Я предложил Валентине Ивановне, поскольку у нее большой опыт, продолжить работу в Совете Федерации, - приводит слова Александра Беглова газета «Петербургский дневник»

Сама Валентина Ивановна с благодарностью приняла предложение, отметив, что ей очень близка программа развития города. При этом сенатор пообещала оказать Петербургу поддержку на федеральном уровне.

Напомним, что Валентина Матвиенко также занимает пост Спикера Совета Федерации и по статусу является третьим лицом в государстве.

ИСТОЧНИК KP.RU