2019-06-24T14:30:36+03:00
Авто

На КАД от Шафировского проспекта до трассы на Матоксу на 10 дней закроют две полосы

И снова причиной неудобств для водителей станут работы по устранению колейности
Петр КИБЕР
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Две полосы КАД от Шафировского проспекта до трассы на Матоксу закроют на 10 дней. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Две полосы КАД от Шафировского проспекта до трассы на Матоксу закроют на 10 дней. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Новая рабочая неделя и новый ремонт на КАД. Это никак не связано, просто совпадение. Ну ремонт на Кольцевой автодороге Петербурга идет с завидной постоянностью. Впрочем, водителям, которые жалуются на постоянные пробки из-за дорожных работ, стоит вспомнить, как неудобно ездить по кривому асфальту.

- В связи с устранением колейности с 25 июня по 5 июля 2019 года будут перекрыты для движения транспорта первая и вторая полосы, на участке КАД от Шафировского проспекта и до трассы на Матоксу, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

При этом по другим двум полосам вводится ограничение скорости до 50 километров в час. Чтобы водители были готовы, на информационные табло КАДа будут выводиться сообщения о ремонте. Также место работ дорожных служб огородят пластиковыми барьерами и знаками.

Ремонтники просят прощения за доставленные неудобства и призывают водителей соблюдать режим движения на проблемном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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