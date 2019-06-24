После «Алых парусов» с улиц города вывезли 660 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-24T14:33:16+03:00

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Вот и отметили свой самый главный праздник петербургские выпускники. В ночь с 23 на 24 июня подростки гуляли, слушали концерт на Дворцовой площади и смотрели яркий, праздничный салют. После таких народных гуляний городским службам прибавляется очень много работы. К утру понедельника дорожники вывезли 660 кубометров мусора из центра Петербурга.

- Уборка после окончания «Алых парусов» началась уже в три часа ночи. На дороги вышли пылесосы, поливомоечные машины, погрузчики и самосвалы. Надо отметить, что еще во время праздника в центре работали пять мобильных бригад, которые следили за чистотой. Они убирали мусор по периметру Дворцовой площади, мели Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Адмиралтейскую, Университетскую набережную и прилегающие улицы, - сообщили в Смольном.

Мусора оказалось очень много: бутылки, упаковки от фаст-фуда, пластиковые упаковки, окурки и многое другое. Всего 660 кубометров мусора. К слову, в прошлом 2018 году из города вывезли 715 кубометров. То есть, в этот раз выпускники и остальные гуляющие мусорили меньше.

В пяти утрам основные места, где проходили мероприятия уже блестели от чистоты. Днем уборка продолжится. На улицы уже вышли 388 дорожных машин и 763 уборщика.

ИСТОЧНИК KP.RU