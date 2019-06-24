2019-06-24T15:09:00+03:00
Происшествия

Два безработных петербуржца украли 700 килограммов «чугуния» с железной дороги

Сдать добычу в металлолом не позволила транспортная полиция
Петр КИБЕР
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Двое 21-летних безработных украли с железной дороги 700 килограммов чугунных противовесов. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФОДвое 21-летних безработных украли с железной дороги 700 килограммов чугунных противовесов. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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Двое молодых, но крепких безработных из Петербурга нашли простой и быстрый способ заработка. Они решили «позаимствовать» на железной дороге металл и сдать его в пункт приема. Вывезти «чугуний» подельники решили на модных, золотистых «Жигулях-четверке».

- Действуя днем, злоумышленники совершили хищение чугунных противовесов с железнодорожных опор в количестве 28 штук, общим весом свыше 700 килограммов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте МВД России.

Сами противовесы - чугунные кругляши - нужны для натяжения высоковольтных проводов, от которых питаются электрички. Их, подвешенных на опорах, наверняка видел каждый.

За похищенные детяли можно было выручить не более 5 тысяч. А грозит 5 лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

За похищенные детяли можно было выручить не более 5 тысяч. А грозит 5 лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Не стоит говорить, к чему могло привести похищение этих железок. Провисшие провода могло оборвать, поезда могли встать и прочее и прочее. При этом большого навара с продажи противовесов похитители не получили бы. При цене 6-7 рублей за килограмм, общая выручка составила бы около 5 тысяч рублей.

Теперь обоим 21-летним «гангстерам» по статье «Кража» грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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