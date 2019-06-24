2019-06-24T15:28:19+03:00
Общество

КАД в районе проспекта Культуры перекроют на две недели

С 25 июня по 10 июля на Кольцевой дороге в Петербурге будет перекрыта одна полоса
Лилия КОЗЛОВА
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Участок КАД в районе проспекта Культуры перекроют на две неделиУчасток КАД в районе проспекта Культуры перекроют на две неделиФото: Артем КИЛЬКИН
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Все лето 2019 года на Кольцевой автодороге Петербурга активно проходят ремонтные работы. Рабочие трудятся и днем и ночью для того, чтобы залатать все дыры в асфальте и убрать колейность до наступления зимы. Так, с завтрашнего дня, 25 июня, на две недели перекроют очередной участок на КАД в районе проспекта Культуры, Выборгского района.

- С 25 июня по 10 июля на внутреннем кольце КАД будут перекрыты для автомобильного движения полоса безопасности и первая полоса. На второй и третьей полосах будет введено ограничение по скорости до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно. На этом участке планируется восстановить гидроизоляцию и защитного слоя бетона.

Напомним, что автомобилисты страдают от пробок на севере КАД уже с апреля текущего года. Ремонтные работы планировалось завершить еще к июлю, однако многие из них пришлось перенести из-за проведения Петербургского международного экономического форума 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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