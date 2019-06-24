2019-06-24T16:06:23+03:00
Происшествия

В Петербурге завершили расследование разбойного нападения на медперсонал больницы Сестрорецка

Двое из троих подсудимых ранее уже отбывали срок
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге завершено расследование разбойного нападения на медперсонал больницы СестрорецкаВ Петербурге завершено расследование разбойного нападения на медперсонал больницы СестрорецкаФото: Артем КИЛЬКИН
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На скамью подсудимых в Петербурге отправят троих мужчин, которые в марте 2019 года напали на сотрудников больницы в курортном Сестрорецке. Сегодня, 24 июня, правоохранители объявили о завершении расследования.

Напомним, что утром 29 марта 45-летний Сергей Грудецкий, который является организатором преступления, приехал на авто вместе с Валерием и Алексеем Симбиревыми к городской больнице № 40. Валерий и Алексей облачились в медицинские маски и халаты и зашли в медучреждение, где устроили погром.

- В служебном кабинете, угрожая ножом, они жестоко избили кулаками, ортопедическим костылем и деревянной мебельной ножкой начальника отдела эксплуатации медицинской техники и главврача больницы, а также заместителя директора медицинского информационного центра, связав их руки пластиковыми строительными хомутами, - сообщил следственный комитет.

После они вскрыли сейф начальника отдела и похитили оттуда 350 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро, а также 500 тысяч рублей и 26 тысяч евро одного из пациентов больницы, которые должны были послужить для покупки медицинского оборудования.

После преступления мужчины скрылись, но очень скоро были пойманы. Грудецкого задержали в Петербурге, одного Симбирева в Тамбовской области, второго в Нижегородской. В скором времени начнется судебный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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