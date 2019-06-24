2019-06-24T16:11:01+03:00
Общество

В Петербурге за 3,6 миллиарда построят новый корпус и паркинг для НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

Начать работы должны в июле 2019 года, а сдать - в декабре 2021-го
Петр КИБЕР
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У петербургского НИИ имени Джанелидзе появится новый корпус для неотложной помощи и подземный паркинг. Фото: vk.com/nii_dzhanelidzeУ петербургского НИИ имени Джанелидзе появится новый корпус для неотложной помощи и подземный паркинг. Фото: vk.com/nii_dzhanelidze
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Новый корпус петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а также подземный паркинг появятся на Будапештской улице к декабрю 2021 года. Общая стоимость объектов оценивается в 3,63 миллиарда рублей, а строительные работы начнутся уже в июле 2019 года.

- Контракт подписан с Фондом капитального строительства и реконструкции Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба компании-застройщика.

Согласно условиям договора, строители возведут новый корпус отделения экстренной медицинской помощи (ОМЭП), который будет расположен западнее основного здания института. Их соединят двухэтажным переходом на уровне 1-го и 2-го этажей.

Новое здание ОМЭП будет иметь переменную высотность от одного до четырех этажей. На площади 21 тысячу квадратных метров появится 8 операционных, в том числе противошоковые, нейрохирургическая и ангиографическая, 4 палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), экспресс-лаборатории и другие помещения, в которых можно будет проводить обучающие семинары с использованием телемедицины.

Отдельный подземный паркинг на 64 машино-места построят рядом с основным зданием института.

ИСТОЧНИК KP.RU

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