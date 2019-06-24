Петербуржец вышел из дома, упал и умер

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-24T17:11:06+03:00

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В Петербурге утром в понедельник, 24 июня, скончался мужчина. Умер петербуржец очень неожиданно. Виной тому стали потеря равновесия и крайне неудачное падение. После сильного удара об поребрик он сразу же потерял сознание и погиб.

- Сегодня в одиннадцать утра мужчина вышел из дома. Пошатнулся, упал, ударился головой об поребрик и умер, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Смерть наступила мгновенно. Прохожие даже не сразу поняли, что произошло и почему мужчина лежит возле дома без сознания. Вызвали скорую помощь. Но приехавшие на место врачи уже ничего не могли сделать. Они оставили лежать труп под окнами многоэтажки даже не накрыв его простыней.

Так и пролежало бездыханное тело возле подъезда еще четыре часа пока его не забрали. Местные рассказали, что пришлось закрывать себе и детям глаза, так как по мертвому мужчине постоянно ползали мухи.

ИСТОЧНИК KP.RU