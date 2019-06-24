2019-06-24T17:32:45+03:00
Общество

В Петербурге ищут родственников пенсионера, потерявшего память

Сейчас дедушка находится в больнице, но завтра его выпишут
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пенсионер попал в больницу и забыл, где живетВ Петербурге пенсионер попал в больницу и забыл, где живетФото: СОЦСЕТИ
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В 26-й больнице на улице Костюшка в Петербурге лежит пенсионер, который попал в очень непростую и неприятную ситуацию. Мужчину уже завтра, 25 июня, собираются выписывать. Однако есть одна проблема: он совершенно не помнит, где живет. Неравнодушные петербуржцы распространяют фотографию дедушки в надежде найти его родных или близких.

- На отделении пульмонологии лежит дедушка. Где он живет, не помнит. Его завтра хотят выписывать, - рассказали историю пенсионера петербуржцы в социальной сети.

Сердобольные горожане очень надуются, что мужчину кто-нибудь разыскивает. Однако, как понятно из контекста, за то время, что пенсионер провел в больнице, его никто не навещал.

При каких условиях мужчина попал на больничную койку, не известно. По всей видимости, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность у него при себе тоже не было. Остается надеяться, что кто-то узнает мужчину и поможет ему найти дорогу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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