Опубликован список победителей конкурса «Хорошие новости России»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-24T17:59:52+03:00

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Современное информационное пространство очень насыщенно различными новостями. Чаще всего это пожары, аварии, трагические инциденты, матери-кукушки и другие ужасные вещи. Читателям новостных лент порой не хватает позитива. Так, «Федеральное агентство новостей» объявило конкурс «Хорошие новости России» и сегодня, 24 июня, подвело его первые итоги.

Из 100 работ, отобранных экспертами, были выбраны лучшие публикации в пяти номинациях. Голосовали сами читатели с помощью онлайн-голосования.

В номинации «Наука и инновации» одержала победу Ольга Тихонова — автор материала «Проекты студента АГУ по информационной безопасности отметили на федеральном уровне».

В номинации «Экономика страны или региона» первое место досталось Инне Платовой, автору материала «Как стартап из Политеха до Кандалакши дошел».

В номинации «Спорт» победу одержал Артур Изумрудов с текстом «Игра воздушных струй».

Первое место по итогам голосования в номинации «Общество и социальные проекты» досталось Валерию Трубину — автору материала «Благотворительность нужна нам самим — людям, которые могут делать добрые дела».

В номинации «Герои современности» победа досталась Станиславу Мищенко, автору публикации «Песня длиною в жизнь».

КОНКУРС

Конкурс «Хорошие новости России» стартовал 12 июня. Цель – поддержка журналистов региональных СМИ которые пишут о позитивных новостях и продвигают конструктивную новостную повестку. До конца 2019 года ФАН продолжит принимать материалы и проводить голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU