Опубликован список победителей конкурса «Хорошие новости России»
Современное информационное пространство очень насыщенно различными новостями. Чаще всего это пожары, аварии, трагические инциденты, матери-кукушки и другие ужасные вещи. Читателям новостных лент порой не хватает позитива. Так, «Федеральное агентство новостей» объявило конкурс «Хорошие новости России» и сегодня, 24 июня, подвело его первые итоги.
Из 100 работ, отобранных экспертами, были выбраны лучшие публикации в пяти номинациях. Голосовали сами читатели с помощью онлайн-голосования.
В номинации «Наука и инновации» одержала победу Ольга Тихонова — автор материала «Проекты студента АГУ по информационной безопасности отметили на федеральном уровне».
В номинации «Экономика страны или региона» первое место досталось Инне Платовой, автору материала «Как стартап из Политеха до Кандалакши дошел».
В номинации «Спорт» победу одержал Артур Изумрудов с текстом «Игра воздушных струй».
Первое место по итогам голосования в номинации «Общество и социальные проекты» досталось Валерию Трубину — автору материала «Благотворительность нужна нам самим — людям, которые могут делать добрые дела».
В номинации «Герои современности» победа досталась Станиславу Мищенко, автору публикации «Песня длиною в жизнь».
КОНКУРС
Конкурс «Хорошие новости России» стартовал 12 июня. Цель – поддержка журналистов региональных СМИ которые пишут о позитивных новостях и продвигают конструктивную новостную повестку. До конца 2019 года ФАН продолжит принимать материалы и проводить голосование.
ИСТОЧНИК KP.RU