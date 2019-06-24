Выхоженных нерпу и тюленя выпустили в Финский залив

СЕГОДНЯ 18:58 2019-06-24T18:58:11+03:00

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Сегодня, 24 июня, специалисты Центра изучения морских млекопитающих вместе с петербургским «Водоканалом» выпустили в Финский залив двух своих подопечных – серого тюленя по имени Окунева-2 и балтийскую кольчатую нерпу Нерву. В родную стихию животные отправились с берега залива в Кингисеппском районе Ленобласти.

- Животные быстро сориентировались на местности и уверенно окунулись в родную стихию. Это хороший знак. Надеюсь нерпа и тюлень смогут быстро адаптироваться к самостоятельной жизни в условиях естественной среды, - отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Нерва получила свое имя в честь острова в Финском заливе. А самка тюленя Окунева-2 названа в честь одноименной базы отдыха, где ее и нашли. Имя с цифрой ей дали так как в центре уже был подопечный с таким именем. Малышка прожила на базе отдыха около 2 недель, там ее подкармливали и охраняли. Когда стало понятно, что животное истощено и не может самостоятельно справиться с проблемами, его перевели под наблюдение специалистов. Детеныш весил всего 10 килограмм, у него обнаружились серьезные проблемы с кишечником. Сейчас все неприятности позади – Окунева-2 абсолютно здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU