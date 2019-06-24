Ремонт мостов помешает водным прогулкам по Петербургу

СЕГОДНЯ 19:55 2019-06-24T19:55:36+03:00

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Прогулки по рекам и каналам Петербурга могут изменить свои маршруты. Как стало известно в понедельник, 24 июня, два моста 1-й Инженерный и Семеновский закрываются на капитальный ремонт. В связи с этим и участки водных путей также будут закрыты.

- С 09:00 25 июня до 24:00 20 июля 2019 года для движения судов закрывается участок реки Мойки под пролётом 1-го Инженерного моста, - сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Кроме того, для движения лодок и катеров закроется участок реки Фонтанки под Семеновским мостов. Однако не полностью. С 21 июня до 20 июля будет закрыт проход под правобережным пролетом. Центральный пролет закроется с 21 июля до 11 августа, а с 12 августа до 10 сентября. На конструкциях проведут ремонт и обновят краску.

В связи с этим прогулочные и экскурсионные катера будут вынуждены изменить свои привычные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU