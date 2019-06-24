2019-06-24T21:37:24+03:00
Происшествия

Более 11 тысяч клещей покусали петербуржцев в 2019 году

Чаще всего горожан кусали в Пушкинском, Приморском и Курортном районах
Лилия КОЗЛОВА
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Почти 900 петербуржцев пострадали от укуса клеща в ПетербургеПочти 900 петербуржцев пострадали от укуса клеща в ПетербургеФото: Мария ЛЕНЦ
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Лето в Петербурге еще только началось, а уже почти девять тысяч человек обратились за медицинской помощью по поводу укуса клещей, полторы тысячи из них дети. Не все из этих случаев действительно подтверждались, однако укусов с начала сезона, не мало. На территории Северной столицы по данным Роспотребнадзора пострадали от укуса клещей 866 человек.

- Чаще всего людей клещи кусали в Пушкинском, Курортном и Приморском районах города. Это 329 человек, 183 и 79 соответственно. Но эта статистика не превышает обычные ежегодные показатели, - пояснили в федеральной службе.

Есть случаи и заражения клещевым энцефалитом. Их 19, но только один человек заразился в черте города. Также зарегистрировано 63 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе 12 случаев у детей до 17 лет. Из них пять клещей кусали людей в пределах Петербурга, остальные в Ленобласти или в других местах страны.

При этом из исследованных 11 тысяч клещей, снятых с людей, почти три тысячи насекомых были заражены. Поэтому риск все же есть. Хотим отметить, что никогда не поздно сделать прививку. И на всякий случай напомним, где в Петербурге и Ленобласти меньше всего клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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