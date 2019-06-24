На Васильевском острое появятся новые общественные пространства

24 Июнь 22:04 2019-06-24T22:04:19+03:00

Новые кафе, магазины, сады и площадки уже сейчас открыты для петербуржцев

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Вопросы создания комфортной среды в Василеостровском районе обсудили сегодня, 24 июня, в Смольном. Во время анкетирования в рамках проекта «Родной район» жители Васильевского острова больше всего жаловались на нехватку детских и спортивные площадок, общественных пространств и зеленых зон. Также на повестке дня стояла и проблема с состоянием и использованием историческом здании.

Что касается второго вопроса, то недавно правительство города обратило внимание на реновацию Андреевского рынка.

- Выполняя реконструкцию, владельцы объекта сохранили исторические элементы. Предусмотрели торговые места для фермеров и садоводов. Основная цель реконструкции – создание новой модели общественного пространства, которое вместит торговую зону, кафе, площадки для проведения концертов и фестивалей. Городу нужны современные комфортные рынки, - отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Но не только крупные объекты, но и дворы и улицы Васильевского острова начали меняться. За два месяца волонтеры движения «Я люблю Васильевский» сделали две площадки для выгула собаки занялись благоустройством 40 дворов.

Планируется, что дальше район будет также развиваться, а также до 2020 года в районе появятся два новых детских сада а Морской набережной и Кораблестроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU