2019-06-25T08:13:25+03:00
Авто

Петербургское шоссе в Пушкине засыпало навозом

Водители легковушек очень недовольны [видео]
Петр КИБЕР
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На Петербургском шоссе автомобилистам оставили ароматный "подарок". Фото: vk.com/spb_todayНа Петербургском шоссе автомобилистам оставили ароматный "подарок". Фото: vk.com/spb_today
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Неожиданное препятствие образовалось на Петербургском шоссе под Пушкином. Водителей, едущих по трассе в сторону города на Неве, заставляет сбросить скорость разбросанный по дороге...навоз. Чтобы не поскользнуться, машины крадучись проезжают ароматное место и недобрым словом вспоминают того, кто рассыпал удобрение.

- Кто потерял навоз на Петербургском шоссе в сторону Пулковского? Верну за вознаграждение, - пишут недовольные автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербургское шоссе в Пушкине засыпало навозом. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Понятно, что найти виновника, навалившего кучу в прямом смысле слова, найти вряд ли удастся. Хотя если из-за скользких отходов жизнедеятельности парнокопытных на трассе произойдет ДТП, то сотрудникам полиции волей-неволей придется разыскать виновника.

Им, скорее всего окажется водитель грузовика или трактора - вдоль шоссе располагаются колхозные поля кое-где на фермах живут коровы и лошади. Вероятно, что навоз везли оттуда.

Ну а пользователи соцсетей, как обычно, восприняли инцидент с иронией.

- Пулково рядом - с самолета сбросили. Коровий или конский? - шутят петербуржцы. - Зато, говорят, это к деньгам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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