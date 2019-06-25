2019-06-25T11:11:06+03:00
Авто

На развязке над КАД в районе Горбунков вводится реверсивное движение

Причиной станут работы по устранению колейности
Петр КИБЕР
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Путепровод над КАД в районе деревни Горбунки уходит на устранение колейности. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Путепровод над КАД в районе деревни Горбунки уходит на устранение колейности. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Новые ограничение ждут петербургских водителей. 25 июня на развязке над КАД в районе поселка Горбунки будет введено реверсивное движение. Автомобилистов города и области просят быть внимательнее.

- Работы по устранению колейности будут проводиться с 25июня по 2 июля 2019 года в круглосуточном режиме, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Реверсивное движение означает, что попеременно проезд будет осуществляться то в одну то в другую сторону. Обычно регулированием занимаются сотрудники дорожных служб. При этом скорость проезда по путепроводу ограничат 50 километрами в час.

Напомним, что с 25 июня по 10 июля закрывается одна полоса на КАД в районе проспекта Культуры. Также с 25 июня и по 5 июля будет ограничен проезд по участку Кольцевой автодороги от Шафировского проспекта до шоссе на Матоксу. Здесь на двух из четырех полосах будут устранять колейность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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